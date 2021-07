Makeup Identity

Pt

Para representar a chica uma marca que exatala empoderamento mistério e feminilidade, foi escolhido o simbolo de um cadeado o mesmo é formado por um espelho saindo de dentro de um estojo de maquiagem.

En

To represent chica, a brand that exacts the empowerment of mystery and femininity, the symbol of a padlock was chosen, which is formed by a mirror coming out of a makeup case.