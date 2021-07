[VẠCH TRẦN] Mỹ Phẩm Shiseido Có Tốt Không? Bán Ở Đâu? Giá Cả 202

Mỹ phẩm Shiseido là một cái tên đã khá quen thuộc với nhiều chị em ưa thích làm đẹp. Nhưng có một vấn đề mà mọi chị em đều đang thắc mắc đó là sản phẩm của Shiseido có tốt không? Giá cả thế nào? Hãy cùng mình tìm hiểu ở bài viết dưới đây nhé.

REVIEW THƯƠNG HIỆU MỸ PHẨM SHISEIDO

Lịch sử hình thành

Được thành lập năm 1872 bởi Arinobu Fukuhara, từng là Trưởng Dược sĩ của Hải quân Nhật, là người mở ra hiệu thuốc mang phong cách phương Tây đầu tiên ở Nhật Bản.

Trải qua 147 năm, hiện tại Shiseido là một trong 5 thương hiệu mỹ phẩm lâu đời, đồng thời cũng nằm trong top 4 hãng mỹ phẩm nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng nhất thế giới.

Hiện Shiseido đã có mặt ở 120 quốc gia và đáp ứng được nhu cầu từ bình dân cho đến cao cấp.

Ý nghĩa thương hiệu mỹ phẩm Shiseido

Tên gọi Shiseido bắt nguồn từ Kinh Dịch của Trung Hoa, Do (堂): “”ngôi nhà của”, Shi Sei (資生): “nơi khởi nguồn tất cả”. Ý nghĩ của tên gọi này là “Trân trọng những tinh hoa từ đất trời bao la – nguồn dinh dưỡng cho cuộc sống và khai sinh ra những giá trị mới”.

Ý nghĩa logo thương hiệu

Logo biểu tượng ban đầu với hoa trà được cách điệu tinh tế, một thiết kế phản ánh khát vọng tạo ra những mỹ phẩm đẳng cấp thế giới từ Ginza, Tokyo.

Biểu tượng hoa trà (tiếng Nhật: “Hanatsubaki”) là một biểu tượng của sự cam kết vì cái đẹp của thương hiệu Shiseido cho đến ngày nay.

Thông tin về thương hiệu mỹ phẩm Shiseido tại Nhật

Mỹ phẩm Shiseido có website chính thức tại Nhật là https://brand.shiseido.co.jp/ và có trụ sở chính tại Tokyo, Nhật Bản.

Thông tin đơn vị nhập khẩu Shiseido tại Việt Nam

Công ty TNHH Mỹ Phẩm Shiseido Việt Nam

Địa chỉ: lầu 27, tòa nhà Vietcombank, số 5 Côn gTrường Mê Linh, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

REVIEW MỸ PHẨM SHISEIDO CÓ TỐT KHÔNG?

Tổng quan mẫu mã sản phẩm

Mỹ phẩm Shiseido rất đa dạng về mẫu mã, thiết kế bao bì đơn giản nhưng rất tinh tế, sang trọng. Bên ngoài bao bì sản phẩm có đầy đủ thông tin sản xuất, cách dùng cho khách hàng dễ dàng sử dụng.

Đánh giá chất lượng mỹ phẩm Shiseido

Qua hơn 140 năm, Shiseido luôn không ngừng nghiên cứu và phát triển, kiến tạo khái niệm về cái đẹp và truyền tải trên toàn thế giới.

Nguyên liệu sản xuất luôn được làm sạch theo tiêu chuẩn riêng và không thử nghiệm trên động vật.

Mỹ phẩm Shiseido luôn nhận được những đánh giá tích cực từ khách hàng, và được tin dùng với nhiều chị em yêu thích cái đẹp trên thế giới.

Đánh giá từ khách hàng

Mình trước giờ đều sử dụng hàng của mỹ phẩm Shiseido, đơn giản là nước hoa hồng và kem dưỡng thôi. Cá nhân mình đánh giá thấy tốt, thoa lên là đều thấm vào da, không bị nhờn rít. Tối thoa kem sáng ngủ dậy thấy da vẫn khô thoáng ko có bị nhờn.

Chị Hiếu – 27 tuổi

mình đang dùng 2 bộ dưỡng của mỹ phẩm Shiseido: White Lucent và Elixir Superieur. Da mình thuộc loại da dầu nên bản thân mình ko thích dòng ES cho lắm vì nó làm mình cảm giác da bị dính khi bôi nó. Còn về WL thì mình thấy khá hài lòng dùng không có cảm giác dính nhờn

Chị Minh Huyền – 33 tuổi

ĐÁNH GIÁ 1 SỐ SẢN PHẨM CỦA MỸ PHẨM SHISEIDO

Phấn phủ Shiseido Baby Powder

Phấn Baby Shiseido có dạng nén với hàng nghìn hạt phấn siêu mịn, không hề gây bí lỗ chân lông, cảm giác khi apply lên mặt cực kì nhẹ và dễ chịu. Khả năng kiềm dầu tốt.

Kem dưỡng da Shiseido Aqualabel

Shiseido cho ra mắt bộ mỹ phẩm Shiseido Aqualabel với 3 dòng dành cho da với từng chức năng khác nhau, bao gồm: kem dưỡng Shiseido Aqualabel White Up Cream màu xanh (dưỡng ẩm làm trắng da), kem Shiseido Aqualabel đỏ Moisture Cream (dưỡng ẩm chuyên sâu) và kem dưỡng da Shiseido Aqualabel màu vàng Cream Ex (chống lão hóa).

Mỗi sản phẩm có công dụng khác nhau. Màu xanh với khả năng dưỡng ẩm trắng da. Màu đỏ với công dụng 5 trong 1 đáp ứng đủ 5 bước dưỡng da. Màu vàng có tác dụng bổ sung thêm các loại vitamin như Q10, collagen và HA kích thích quá trình tái tạo da. Làm đều màu và trẻ hóa làn da.

Shiseido White Lucent

Shiseido White Lucent dòng sản phẩm dưỡng trắng da hàng đầu của Shiseido với hơn 30 giải thưởng lớn nhỏ. Sản phẩm dưỡng trắng da toàn diện.

Shiseido Benefiance

Shiseido Benefiance giải pháp tuyệt vời cho các chị em bắt đầu bước sang độ tuổi lão hóa da nhanh chóng. Giúp chống lại những dấu hiệu lão hóa trên da.

MỸ PHẨM SHISEIDO CÓ DÙNG CHO BÀ BẦU ĐƯỢC KHÔNG?

Các sản phẩm của Shiseido đều rất an toàn và được kiểm nghiệm rất khắt khe. Với nguồn nguyên liệu cam kết an toàn tuyệt đối nên các chị em bầu bí cứ thoải mái lựa chọn nhé.

MỸ PHẨM SHISEIDO GIÁ BAO NHIÊU?

Mỹ phẩm Shiseido có các sản phẩm từ cao cấp tới bình dân. Giá bán lẻ 1 sản phẩm dao động từ 200k – 1200k. 1 bộ sản phẩm sẽ có giá từ 1 đến 4 triệu đồng tùy dòng sản phẩm.