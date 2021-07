Logo Magnata

Olá, tudo bem?

Este projeto foi desenvolvido para um cliente sua empresa é de grife referente a jeans com vendas para o publico masculino e feminino.

Ao fazer este trabalho ele me passou algumas informações necessárias e entramos em um acordo e começamos a fazer o desenvolvimento, as

fontes trazem um aspecto de sinceridade e ao mesmo tempo luxo com o degrade prata, junto com o MA que é o símbolo que tem como significado magnata atacadista, pois o seu principal foco é vendas no atacado e a coroa representando tanto o lado feminino tanto o lado masculino.

