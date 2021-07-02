Decentral Social Network whith Wallet

Платформы: iOS, Android, Web

Задача: С нуля создать мессенджер с интеграцией аккаунтов соцсетей, блокчейном, обучаемыми ботами и криптовалютным кошельком, при этом не отстав от рынка.

Этот проект стал полноценным продуктом, которым я был занят несколько лет. Первоначально он должен был стать агрегатором социальных сетей с возможностью мультипостинга, однако в самом разгаре разработки социальные сети и мессенджеры по очереди закрыли свое api и пришлось радикально менять вектор. Клиентом было принято решение двигаться в сторону децентрализованного мессенджера с дополнительным функционалом. На данный момент часть функционала реализована полностью, часть заморожена.

Сайт продукта получил золото в номинации «Лучший сайт сервиса» на Tagline Awards.

2018