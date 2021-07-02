Decentral Social Network whith Wallet

🎟️ Join Nike & Adobe designer Jesse Showalter for a full day UI/UX design interactive workshop on July 30 🎟️
Trending designs to inspire you
Up-and-coming designers
Work designers are riffing on
Interviews, tutorials, and more
Prompt to flex your design skills
Browse Categories
Find your dream design job
An exclusive list for contract work
Find, contact, and hire designers
The #1 job board for creatives
Board for freelance & contract work
Платформы: iOS, Android, Web
Задача: С нуля создать мессенджер с интеграцией аккаунтов соцсетей, блокчейном, обучаемыми ботами и криптовалютным кошельком, при этом не отстав от рынка.
Этот проект стал полноценным продуктом, которым я был занят несколько лет. Первоначально он должен был стать агрегатором социальных сетей с возможностью мультипостинга, однако в самом разгаре разработки социальные сети и мессенджеры по очереди закрыли свое api и пришлось радикально менять вектор. Клиентом было принято решение двигаться в сторону децентрализованного мессенджера с дополнительным функционалом. На данный момент часть функционала реализована полностью, часть заморожена.
Сайт продукта получил золото в номинации «Лучший сайт сервиса» на Tagline Awards.
2018