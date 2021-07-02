Social Network

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Платформы: iOS, Android
Задача: Сделать редизайн существующего продукта с сохранением текущего функционала и добавлением нового
В формировании user flow не было необходимости, так как продукт существовал уже некоторое время и основные механики были проработаны, поэтому главной задачей было актуализировать дизайн в соответствии с современными трендами и пересмотреть навигацию. Наиболее сложной задачей стала именно навигация. В приложении кроме типичных разделов: ленты, профиля, поиска и чата, было множество разделов, отвечающих тематике. Верным решением стало разделение навигации на два модуля bottom navigation и menu, с распределением по ним разделов приложения в соответствии с важностью и популярностью.
2019