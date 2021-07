Hi, it's JAMstack Vietnam

Hi, can you guess what we want to convey in this post?

[CẢNH BÁO LỪA ĐẢO] CÔNG TY CỔ PHẦN FLAMEDIA, JAM Stack Vietnam.

Công ty lừa đảo: JAMstack Vietnam, Flamedia. Nhân sự lừa đảo: Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phan Châu Nhật Kha, Phù Ngọc Sang

Chúng tôi tập hợp một số nhân viên bất mãn, từng làm cho FLAMEDIA, nay phanh phui công ty vô đạo đức này.

Công ty Cổ phần FLAME MEDIA (FLAMEDIA JSC, 0316311107) hoạt động từ 2020 do bà Nguyễn Thị Bích Ngọc đứng tên, mạo danh công ty khác là Công ty Cổ phần Ngọn Lửa Truyền Thông (FLAME MEDIA JSC, 0104880662) hoạt động từ 2010, do ông Hoàng Đức Dũng đứng tên. FLAMEDIA (mạo danh) hoạt động với cùng ngành nghề, dịch vụ, kể cả logo. Cần lưu ý là FLAME MEDIA (thật) đã hoạt động hơn 11 năm và là một trong những agency BTL có tiếng ở Hà Nội. FLAMEDIA (mạo danh) còn hoạt động dưới nhiều tên khác là JAMSTACK Vietnam, JAM Stack Vietnam, FLAMEDIA, FLAME MEDIA.

FLAMEDIA (mạo danh) hoạt động theo thủ đoạn, giựt khách hàng, kí kết dự án với thương hiệu FLAME MEDIA gây nhầm lẫn, để bán dịch vụ marketing cam kết doanh số và website, hosting giá rẻ. Sau khi hết thời hạn bảo hành, công ty này sử dụng mã độc, cố tình phá hoại web để bán dịch vụ bảo trì. Khi bị phát giác thì đánh cắp dữ liệu làm tin và tiến hành gây rối. Khi khách hàng doạ kiện thì FLAMEDIA giả mạo tài liệu, trì hoãn liên lạc để kéo dài đến khi khách hàng bỏ cuộc.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc là bình phong được thuê. Dự án web là do ông Phan Châu Nhật Kha, team lead IT của FLAMEDIA (theo quảng cáo trên web), đồng thời là nhân viên toàn thời gian tại Công ty TNHH Money Forward Việt Nam (MST 0315242757, do ông Takayuki Tsuzuki đứng tên), ăn cắp dữ liệu, công nghệ, khách hàng của công ty Money Forward để phục vụ công ty của riêng mình. Ông Phù Ngọc Sang (Sang PN), team lead marketing (vẫn theo quảng cáo trên web), mạo nhận chuyên gia quảng cáo nhưng thực tế là chiêu trò marketing cam kết doanh số. Không có ai tên Hồng Quyên, Team Leader 8 năm kinh nghiệm thiết kế, ở công ty này cả.

Công ty toàn thực tập, bán thời gian, đùn đẩy trách nhiệm. Địa chỉ công ty ma, không còn hoạt động, không có nhân viên, không liên lạc được.

Tra cứu thông tin trên thuế thì công ty này có Địa chỉ: 502/20/12 khu phố 2, đường huỳnh tấn phát, phường bình thuận, quận 7, thành phố hồ chí minh; Mã số thuế: 0316311107; Người đdpl: NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC; Ngày hoạt động: 04/06/2020; Giấy phép kinh doanh: 0316311107; Website: http://flamedia.vn/; Hotline: 0369 37 6065; Email: we@flamedia.vn; Facebook: https://fb.com/flamedia.vn

Ngành nghề kinh doanh chính: hoạt động nhiếp ảnh. Không hề liên quan dịch vụ quảng cáo hay website.

Chúng tôi không muốn rắc rối pháp lý, chỉ hy vọng cái phốt này sẽ giúp công ty cải thiện hơn, thị trường lành mạnh hơn. Xin cám ơn. Chào thân ái và quyết thắng.

JAMSTACK Vietnam lừa đảo. JAMSTACK Vietnam trốn thuế. FLAMEDIA lừa đảo.