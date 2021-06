Resize, Formatting Manuscript

Do you need to resize or format your manuscript?

I will do manually format your book for kindle, paperback.

Hire me at: https://www.fiverr.com/share/koW2kb

#resize #reduceSize #reduce #formating #editing #convert #EbookCover #paperbackcover #KindleCover #interiorDesign #Interior #Manuscript #amazonKindle #KindleCover #ChildrenBookCover #Amazon #KDPcover #rejectedCover #Fix #bookcover #bookcoverdesign #bookcovers #kdpamazon #kdppublishing #kindlebookcover #kdpbooks #lowcontentbooks #notebooksandjournals #kindle #publishing