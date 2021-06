Sushido (concept)

Le logo Sushido est inspiré de l'alphabet japonais. J'ai réutilisé des caractères numériques Japonais (c'est à dire non calligraphique) avec un style graphique proche des lettres de l'alphabet Latin. Le "S" est inspiré du symbole Ra (ら/ラ), le "U" vient de Ri (り/リ), le "H" de Sa (さ/サ), le "I" de E (え/エ), le "D" de Wa (わ/ワ) et le "O" de Ro (ろ/ロ).

The logotype is inspired of the Japanese alphabet. I used japanese symbols which were the closest of the Latin alphabet. It gives a nice japanese touch and is still readable as a a logotype. "S" is inspired of Ra (ら/ラ), "U" from Ri (り/リ), "H" from Sa (さ/サ), "I" from E (え/エ), "D" from Wa (わ/ワ) and "O" from Ro (ろ/ロ) > ラリラサエワロ > SUSHIDO