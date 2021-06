Le logo Sushido est inspiré de l'alphabet japonais. J'ai réutilisé des caractères numériques Japonais (c'est à dire non calligraphique) avec un style graphique proche des lettres de l'alphabet Latin. Le "S" est inspiré du symbole Ra (ら/ラ), le "U" vient de Ri (り/リ), le "H" de Sa (さ/サ), le "I" de E (え/エ), le "D" de Wa (わ/ワ) et le "O" de Ro (ろ/ロ).

La coupe en diagonale du "H" et du "I" est inspiré du battōdō (l'art de la coupe avec un sabre Japonais) ou du Tameshigiri (test de coupe).

The logotype is inspired of the Japanese alphabet. I used japanese symbols which were the closest of the Latin alphabet. It gives a nice japanese touch and is still readable as a a logotype. "S" is inspired of Ra (ら/ラ), "U" from Ri (り/リ), "H" from Sa (さ/サ), "I" from E (え/エ), "D" from Wa (わ/ワ) and "O" from Ro (ろ/ロ) > ラリラサエワロ > SUSHIDO

Sushido is a mixture between sushi and "bushido" (the way of the warrior). I wanted to have some "samurai" vibes in my design but not something stereotyped. I went for the "Tameshigiri (test cut)" approach. The "H" and "I" are cutted like a Tameshigiri.