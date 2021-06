Sleep Art© Digital Art + Poetry

I die and return to life everyday,

Can’t I be your guest forever.

If yes, can’t I know when?

Every-time you say, Wait for then.

-Daniel Rizvi

