Projeto de identidade visual para Guiamiami Crossing America, a partir da criação de um logo icônico com elementos que representam os principais pontos do projeto: o casal, o veículo e uma bela paisagem característica dos EUA. Com cores inspiradas nas paisagens desses locais o logo ganha vida e se torna apto a servir sua principal finalidade: ser aplicado como adesivos para repercutir a mensagem do projeto durante a viagem.