Metáforas visuales

Esta imagen pertenece a una colección de ilustraciones en la que he estado trabajando en los últimos meses. Me he obsesionado con perfeccionar mis habilidades de ilustración digital experimentando con diferentes técnicas fuera de mis tendencias habituales de diseño. ¿Qué te parece esta pieza?

Aquí les presento esta pieza de la serie “Black Queens”. Si te interesa adquirirla escríbeme por mensaje directo o al correo claudiotroisemme@gmail.com