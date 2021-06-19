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Сергей

Пантеон популярных пользователей ВКонтакте

Сергей
Сергей
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Пантеон популярных пользователей ВКонтакте системы вк app ux design
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Собрал тут все самое необходимое. Ранее в популярных страницах были собраны пользователи просто в группах, я развеял этот пантеон и теперь в разделе новых авторов рассказано за какие заслуги сюда попадают страницы.

Чуть ниже можно увидеть карусель с новыми авторами, которые получили огонек в течении 7 дней. Под каруселью собрана подробная информация, куда потом отправятся страницы.

С правой стороны собраны категории с популярными страницами, а также из каждой по 3 последних автора.

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Posted on Jun 19, 2021
Сергей
Сергей

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