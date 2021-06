Happy present the logo animation for Baldo lopez voiceover.

Animated logo by us.

I used easy stroke effect and alpha matte with easing to create lettering logo reveal

Contact us if you need logo animation : graphbea@gmail.com :)

<a href="https://www.instagram.com/logo_animation_service/" rel="nofollow noreferrer">Instagram</a>| <a href="https://www.behance.net/althaf_p" rel="nofollow noreferrer">Behance</a>| <a href="https://www.youtube.com/c/althafp?sub_confirmation=1" rel="nofollow noreferrer">Youtube</a>