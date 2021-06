Pró-Capital — Caminhamos juntos.

Hello, everyone!!

This is a website design for public venture capital Pró-Capital. I worked with the organization to develop a website that bridges the gap between them and entrepreneurs. They can apply for funds totally online!

Check it live at https://procapital.cv/.

Tools Used: Sketch App

Would love to hear your thoughts and comments! Feel free to share your views on this.

Press "L" if you like it.

Contact me at joelsonleal@outlook.com

Visit my profile to see more projects? Don't forget to follow me!

==================== Português ====================

Olá a todos!!

Este é um design de website para o capital de risco público Pró-Capital, Cabo Verde. Trabalhei com a organização para desenvolver um website que faz a ponte entre eles e os empresários. Eles podem candidatar-se a fundos totalmente online!

Consulte-o em directo em https://procapital.cv/.

Ferramentas utilizadas: Sketch App

Gostaria de ouvir os seus pensamentos e comentários! Esteja à vontade para partilhar os seus pontos de vista sobre isto.

Carregue em "L", se gostar.

Contacte-me em joelsonleal@outlook.com

Visite o meu perfil para ver mais projectos? Não se esqueça de me seguir!