Landing Page Buffet Splash

Layout de Landing Page realizado para o Buffet Splash que atua no segmento de eventos, realizando o sonho de seus clientes de terem um evento único. O objetivo deles era ter uma LP que fosse direto ao ponto para poder focar na conversão de seus Leads, e assim a LP ficou Clean e bastante intuitiva para o usuário. O resultado final ficou sensacional!

Landing Page Layout made for Buffet Splash, which operates in the event segment, fulfilling its customers' dream of having a unique event. Their goal was to have an LP that went straight to the point so they could focus on converting their Leads, and so the LP was Clean and very user-friendly. The end result was sensational!

