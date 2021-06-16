Robot Vacuum Cleaner [mobile app]

Экран приложения управления роботом пылесоса

UX-элементы в работе:

1. Приоритетная функция пользователя - это выбрать режим уборки и убраться. Я сделала интерфейс таким образом, чтобы при быстром сканировании лишние функции не мешали совершить действие, то есть расположила "площадь комнаты" и "время уборки" с правой стороны.

Более того, когда ты убираешь уже не первый раз, то данная информация об уборке уже становится очевидной и не такой важной;

2. Когда устройство разряжается до 15% и ниже, появляется кнопка, предлагающая отправить робота на станцию для подзарядки;

3. По завершению уборки, комната выделяется акцентным цветом - показав тем самым, что здесь робот уже убрался. И отображается фидбек в виде текста;

4. Для того, чтобы продолжить уборку необходимо просто тапнуть по комнате, которую хотите убрать следующей.

Спасибо за просмотр!