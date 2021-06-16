Robot Vacuum Cleaner [mobile app]

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Экран приложения управления роботом пылесоса
UX-элементы в работе:
1. Приоритетная функция пользователя - это выбрать режим уборки и убраться. Я сделала интерфейс таким образом, чтобы при быстром сканировании лишние функции не мешали совершить действие, то есть расположила "площадь комнаты" и "время уборки" с правой стороны.
Более того, когда ты убираешь уже не первый раз, то данная информация об уборке уже становится очевидной и не такой важной;
2. Когда устройство разряжается до 15% и ниже, появляется кнопка, предлагающая отправить робота на станцию для подзарядки;
3. По завершению уборки, комната выделяется акцентным цветом - показав тем самым, что здесь робот уже убрался. И отображается фидбек в виде текста;
4. Для того, чтобы продолжить уборку необходимо просто тапнуть по комнате, которую хотите убрать следующей.
Спасибо за просмотр!