Anybody want to guess which country each belongs to๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด...