'Genel bir ifadeyle; 'Heavy Metal' 'form'unda bir araya gelen uyumsuz seslerin muhteşem bir uyumu, sanatsal ifadesi ve uç noktada performansı… Hayatın getirdiği 'genelgeçer' insan ihtiyacını karşıyalan duygulara karşılık gelen ve bunu sonuna kadar sömüren 'pop kültür'e direnen ve ana akım söylemlere/müzik akımlarına inat daha derin icra/ifade biçimlerini/düşünceleri kulaklara/zihinlere ulaştıran ve bu ifadeyi canlı performanslarla pekiştiren/hayata geçiren ve kimseye sevimli durmaya çalışmayan önemli bir damar ve enerji. Saf bir 'arınma' ve pozitif enerji durumu: 'Death Metal' \m/

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(*Canlı olarak da tanık olduğum 'Immolation' Brutal Assault '19 performansı ve 'Death Metal' üzerine)