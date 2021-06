Hey Guys,

This is "ZardKooh" brand book that designed in 34 pages.

I 've tried on this brand book brand to design all items needed for a brand ( like: Mug, Stationary, Logo, Color Pallet, T-shirt and etc. )

سلام دوستان عزیز،

طرح پیش‌رو که مشاهده می‌کنید، طراحی برندبوک "زردکوه" هستش که توسط بنده انجام شده. من سعی کردم که در این برندبوک تمام آیتم‌های مورد نیاز جهت معرفی یک برند رو طراحی و نمایش بدم، آیتم‌هایی مانند: ست اداری، ماگ، تیشرت و غیره که همگی از صفر طراحی و ارائه شدن. این برندبوک در 34 صفحه طراحی شده که در این .تصویر شما تعدادی رو مشاهده می‌کنید

،موفق باشید

میثم خرمپور