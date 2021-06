DailyUI 001 challenge

Meu primeiro projeto. Nunca havia realmente colocado a "mão na massa" na área. Sou estudante de design gráfico, mas me encontrei no UI/UX. Comecei a estudar a área, e um dia, observando o feed do linkedin, encontrei esse desafio. Serão 100 dias criando uma interface por dia, e esse é o meu "start". No desafio, na carreira, em tudo.

O primeiro dia do desafio consiste em criar um layout de uma página de inscrição, formulário ou tela tela de aplicativo com tema e layout livres.

O resultado foi este, um app para freelancers que trabalham em homeoffice, encontrarem novas oportunidades. Espero que gostem!

