Rollenspiel

Der neue Alltag den wir leben!

Freunde und Familie nehmen durch die Pandemie stetig neue Rollen ein: So wird der Ehemann einer Freundin zum Friseur, die Mama wird zur Lehrerin und der Nachbar zum Lebensmittellieferant für die ältere Dame um die Ecke. All das habe ich in einer Collage zusammengetragen."

– Nele