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oulcan

Logo Floret

oulcan
oulcan
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Karmaşık ilişkiler ağının bir parçası olan bu çalışmanın neden çıktığını söylemek istediğim taktirde aklıma sadece bu isimli bir romanın olabileceği veya olamayacağı türünden bir fikir gelmiştir.

oulcan
oulcan

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