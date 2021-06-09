Logo Floret

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Karmaşık ilişkiler ağının bir parçası olan bu çalışmanın neden çıktığını söylemek istediğim taktirde aklıma sadece bu isimli bir romanın olabileceği veya olamayacağı türünden bir fikir gelmiştir.