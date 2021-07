Village Art© Digital Art + Poetry

Does the smell of village, pass by,

Does remembering it, you ever cry,

Isn’t it all changed now,

Ain’t you wonder, how?

Does your childhood shop is still there,

Do you remember that old GranPa's chair?

-Daniel Rizvi

