Beyond The Kelp is 1000 pieces jigsaw puzzle I designed for ODD PIECES which is a new creative

puzzle iniciative with a twist that you will be able to discover soon with it´s Kickstarter campaign.

You can learn more about it at oddpieces.com or at en instagram.com/oddpieces.co/

Beyond The Kelp es un rompecabezas que diseñé para ODD PIECES, la cual es una nueva iniciativa

de rompecabezas creativos con un giro que podrás descubrir pronto con su campaña de Kickstarter.

Puedes descubrir mas al respecto en oddpieces.com o en www.instagram.com/oddpieces.co/

Juanpablo Castromora Instagram

Juanpablo Castromora Behance