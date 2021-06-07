Logo – Educational Hub

Trending designs to inspire you
Up-and-coming designers
Work designers are riffing on
Interviews, tutorials, and more
Prompt to flex your design skills
Browse Categories
Find your dream design job
An exclusive list for contract work
Find, contact, and hire designers
The #1 job board for creatives
Board for freelance & contract work
Образовательный хаб – новое технологическое решение для организации просветительской и образовательной деятельности, основанное на гибридном обучении. Установленная система высококачественной видеоконференцсвязи и совместной работы, позволяет не только наблюдать за преподавателем на экране, но и задавать вопросы, участвовать в обсуждениях, групповой работе, опросах в режиме реального времени, делиться своим контентом. Таким образом просветительское пространство одной лекции – это один преподаватель в оснащенном центре и слушатели в нескольких удаленных аудиториях, которые общаются с ним с эффектом живого присутствия.
> https://www.znanierussia.ru/76/news/Pages/202106/yaroslavl-hab-1.aspx