Logo – Educational Hub

Образовательный хаб – новое технологическое решение для организации просветительской и образовательной деятельности, основанное на гибридном обучении. Установленная система высококачественной видеоконференцсвязи и совместной работы, позволяет не только наблюдать за преподавателем на экране, но и задавать вопросы, участвовать в обсуждениях, групповой работе, опросах в режиме реального времени, делиться своим контентом. Таким образом просветительское пространство одной лекции – это один преподаватель в оснащенном центре и слушатели в нескольких удаленных аудиториях, которые общаются с ним с эффектом живого присутствия.

> https://www.znanierussia.ru/76/news/Pages/202106/yaroslavl-hab-1.aspx