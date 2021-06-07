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Senya Zhukavin

Logo – Educational Hub

Senya Zhukavin
Senya Zhukavin
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Образовательный хаб – новое технологическое решение для организации просветительской и образовательной деятельности, основанное на гибридном обучении. Установленная система высококачественной видеоконференцсвязи и совместной работы, позволяет не только наблюдать за преподавателем на экране, но и задавать вопросы, участвовать в обсуждениях, групповой работе, опросах в режиме реального времени, делиться своим контентом. Таким образом просветительское пространство одной лекции – это один преподаватель в оснащенном центре и слушатели в нескольких удаленных аудиториях, которые общаются с ним с эффектом живого присутствия.

> https://www.znanierussia.ru/76/news/Pages/202106/yaroslavl-hab-1.aspx

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Posted on Jun 7, 2021
Senya Zhukavin
Senya Zhukavin

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