Journey Art© Digital Art + Poetry

Each passing day is taking near to death,

Someday your all efforts for gain,

Will go in vain.

-Daniel Rizvi

