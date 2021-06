One of my favorite old works — Ooglee-Ugly & Malicious Brazier.

Packaging design for Barbecue charcoal, Vector graphics, CorelDraw!

.

Одна из моих любимых старых работ — Угли-Агли (Уродливые угли) и Вредоносный мангал. Дизайн упаковки берёзового угля для шашлыков. Векторная графика.