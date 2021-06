Miroiterie du Mont Saint Michel / Décorisol

Link to the full realisation on Behance :

https://www.behance.net/gallery/120876341/Miroiterie-du-Mont-Saint-Michel-Dcorisol

Check out the full website :

https://www.veranda-menuiserie.fr/

EN : Miroiterie du Mont Saint Michel and Décorisol belong to the same group: Groupe Merlet. The aim was to bring them together on the same site since they carry out the same activity but not in the same place: Installers of exterior joinery, verandas, gates and kitchens. Everything is manageable via the Wordpress CMS, within this site it is possible to request catalogues, quotes and to find your showroom.

FR : Miroiterie du Mont Saint Michel et Décorisol appartiennent à un seul et même groupe : Groupe Merlet. L’objectif était donc de les réunir au sein d’un même site puisqu’ils exercent la même activité mais pas au même endroit : Installateurs de menuiseries extérieures, vérandas, portails, cuisines. Tout est administrable via le CMS Wordpress, au sein de ce site il est possible de faire des demandes de catalogue, de devis et de trouver son showroom.

Stay tuned for more.

www.hiboost.fr