Massoterapeuta e profissional de estética, Fernanda Souza busca trazer qualidade de vida para seus clientes. Alguns de seus procedimentos são a micropigmentação, limpeza de pele, microagulhamento e dermaplanning.

A intenção da fundadora do estúdio de estética é se tornar uma das maiores profissionais do ramo, em Brasília e Brasil.

Para acompanhar os sonhos e planos, foi criado uma identidade visual com sutileza e nobreza mas com um pé no moderno.

___

Portfólio completo em https://www.behance.net/gallery/120826331/FERNANDA-SOUZA-STUDIO