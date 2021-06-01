╪ PLACE ◎ o6 - 步登公寓 ╪

大概是剛脫離襁褓的我，在上幼稚園前被送到褓母家，我對第一個褓母的印象只有下午點心時間好吃的水果口味果凍。而第二個褓母對孩子相當有耐心，他住在一排都是中古公寓的巷弄裡，水表都會放在大門前的那種步登公寓。

褓母家的陽台擺滿他悉心照料的盆栽，浴室充滿肥皂和洗衣粉的香氣，客廳混合著飯菜味及卡通聲，充滿生活感的環境讓我相當適應。有個跟我一起托育的姐姐，大概大我兩三歲，力氣比我大很多，不過小時候很少打架反而玩在一起。記得每天的行程就是早上看著幼幼台的節目，吃完午餐後有一個小時的散步行程，結束後會洗個澡然後睡午覺。

夏天，褓母帶著我們出門散步後，她牽著我和姊姊的手一起回到公寓，一進門，溫度立刻降了好幾度，老公寓撲鼻而來的潮濕味我永遠也忘不了，那是個讓人安心的味道，我從來沒下去過地下室，但對那陰暗的地下室不曾存有一絲恐懼，反而是一種對於家的安全感。多年後，回家騎車兜風時，偶爾還會繞到那條巷子，抬頭望向四樓，就和當年一樣，陽台的植物越過鐵窗輕輕的裹著那棟步登公寓。