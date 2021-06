Design App | Tulung

Hi Semuanya, App Design By Me , Project From Tulung, PT Antropos Digital Indonesia, ini adalah projek pertama saya sebenernya, cuman baru saya upload hehehe, yups ini desing app pertama saya di real project dan saya harap kalian sendang dengan design ini , semoga design ini bisa menginspirasi buat temen-temen semua, jangan lupa cek applikasinya di google play store "Tulung"