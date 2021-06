NETFLIX Homepage redesign

Hi there! I redesigned Netflix Homepage for website.

& if you wanna work with me,

Contact me

cansuakbult@gmail.com

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/cansuakbulut/

My website: https://perlarosaca.wixsite.com/cansuakbulutt

My Behance: https://www.behance.net/cansuakbulut1

Thanks! Please share your feedbacks :)