Edward Hopper exhibition / Museum Thyssen-Bornemisza

Link: www.juansebarrio.com/hopper

Edward Hopper exhibition on the Thyssen-Bornemisza Museum. Madrid, Spain.

Advertising, posters, invitations and a trifold brochure about this fantastic painter.

(SPANISH)

En este proyecto me encargué de realizar la papelería publicitaria para una supuesta próxima exposición de Edward Hopper en el museo nacional Thyssen-Bornemisza en Madrid. Se utilizaron las obras mas características de Hopper así como también se hace foco en las piezas de la colección permanente del museo, “Habitación de hotel” (1931) y “Muchacha cociendo a máquina” (1921).

En el tríptico se observa un juego con un troquelado en la cara principal que deja ver a una de las características “ventanas” que nos abren los cuadros de Hopper, donde nos permite ver (y quizás ser vistos) de una manera muy intima y real con los personajes de sus obras, esto nos permite también hacer un juego con el mismo troquelado en el que se invita a los observadores a elegir su obra favorita y fotografiarla a través de la ventana, subiéndola a las redes sociales con el hashtag de la exposición.

En el resto de las piezas observamos diferentes juegos de colores y acabados, haciendo siempre referencia a la obra y vida de Hopper mientras mantengo la identidad corporativa del museo.