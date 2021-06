Scheduling platform (UI/UX) - Wally

O Wally surgiu a partir da necessidade identificada de um sistema de agendamento para o auxílio de pequenos negócios diante de desafios como o da pandemia.

Com o cenário novo do varejo e da economia de serviços brasileira diante da questão do COVID-19, o resultado foi um impulsionamento quase obrigatório dos negócios para suas transformações digitais. O problema é que diversos negócios tinham a falta dos recursos necessários que muitas operações precisam.

A proposta do Wally pensa nos pequenos prestadores de serviços como barbearias e academias, que lidam muitas vezes em suas operações com diversos profissionais que para atender, precisam antes de um agendamento, considerando o cenário atual. São estes os negócios que em muitas vezes não possuem o capital para implementar sistemas complexos em suas operações.

A facilidade do Wally entra então na fácil implementação da plataforma, que requer apenas uma estrutura de hospedagem simples para exibição web, que é acessível para pequenos negócios. Ele permite um cadastro de funcionários e serviços oferecidos, de modo que o cliente final possa realizar um agendamento e até o pagamento para o profissional.