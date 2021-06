Vector Foil TOOLKIT For Illustrator

πŸ’– ENTIRE SHOP + SUBSCRIBE TO UPDATES https://crmrkt.com/Gkjlq7

✠BUY BUNDLE and SAVE 94% ➑ https://crmrkt.com/2VR4By

By popular demand I created this product - vector effect foil for Adobe Illustrator.

UPDATE: added styles in CMYK mode.

⭐ Similar styles for Photoshop users: https://crmrkt.com/Byg6x

Using styles complemented by the action, you can get a variety of 100% vector effect foil directly in Illustrator. Work with Illustrator CS6 and CC version with CMYK and RGB mode.

πŸ‘€πŸŽ¬ DEMO VIDEO: https://youtu.be/8WJdOh_ckSs

✨ WHAT YOU GET:

β€’ 8 styles β€” gold foil

β€’ 8 styles β€” silver foil

β€’ 8 styles β€” copper foil

β€’ 8 styles β€” green foil

β€’ 8 styles β€” blue foil

β€’ 8 styles β€” pink foil

β€’ 8 styles β€” holographic foil

β€’ 3 styles β€” stamping

β€’ 2 Vectorize actions (RGB/CMYK)

β€’ User Guide

πŸ”” Check out my other products for Adobe Illustrator:

β€’ Watercolor Vector Lab https://crmrkt.com/1218G

β€’ VSTAMP β€” Vector Stamp Effects Styles https://crmrkt.com/v1JM

β€’ POWERFUL Vector GRINDER Toolkit https://crmrkt.com/q4qdP

β€’ INSTAMP Instant Stamp AI Styles https://crmrkt.com/3amp

β€’ VECTOR Ink Effects For Ai https://crmrkt.com/zBOgR

β€’ Symmetric Ornament WORKSHOP [Ai] https://crmrkt.com/0JKQ