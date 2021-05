Sainté Safari – city guide

“Sainté Safari” is a roleplay guidebook, fruit of the forbidden loves between a classical guidebook and a book “in which YOU are the hero!”. As a guide, it will provide you good plans and inevitable addresses. As a game, you will have to create your itinerary, in function of the time of the day, your localization, your mood, and possible adventures.

“Sainté Safari” est notre 3e guide-jouable, fruit des amours interdits entre un guide et un « livre dont vous êtes le héros ». Comme un guide, il te fournira bons plans et adresses incontournables. Comme un jeu, tu pourras inventer ton itinéraire, en fonction de l'heure de la journée, de ta localisation, de ton humeur et d'éventuelles péripéties. Venez découvrir une ville méconnue et plus que chaleureuse !