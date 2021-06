Jour # 10 Concours «30 days logo challenge» 🔥

Cette fois-ci c'est pour la petite imprimerie de Sans Francisco «Retro Prints» 🖨️ que j'ai réalisé ce logo. Elle vend et imprime des affiches et des produits dérivés de films et de bandes dessinées et compte une grande communauté d'artiste. La culture rétro a beaucoup inspiré la création de l'entreprise et elle souhaite que le visuel s'en inspire. Les critères à respecter aujourd'hui étaient donc les suivants :

• Couleurs vives

• Inspiration look rétro