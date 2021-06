Tisarôme - Logo

-Made for the WeeklyWarmUp Challenge #68.

-"Tisarôme" is the contraction between "Tisane" and "arôme" which means herbal tea and aroma in French.

The logo represents a cup of herbal tea with the string from the teabag in the shape of a nose for the "aroma" word. The handle is in a shape of a leaf.

-Tisarôme est une marque de tisane aux huiles essentielles. Le logo représente une tasse avec le fil du sac de la tisane en forme de nez pour représenter le côté arôme, on peut donc y voir un morceau de visage. L'anse de la tasse est en forme de feuille pour le côté nature. Le nom de la marque accompagne l'icone en reprenant la feuille de l'anse pour l'accent du "O".

