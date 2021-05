Основная идея это динамический и эмоциональный логотип.

Для передачи главной идеи и цели основной части nanO я использовал знак круга из-за его глубокого философского значения.

Круг один из первых символов человека. Это очень знакомая форма для детей:

- мяч

- колесо

- любой шарик

- мороженое

- фрукт

- пирамидка

- круглые кнопочки и так далее.

Круг приглашает людей объединиться, он принимает и оберегает.

Букву О от nanO можно выделить любым символом и благодаря этому добавляются новые краски и так можно выделять различные события. Всегда можно генерировать новые направления чем может заниматься nanO kids event.

