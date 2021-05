Landing Page de venda HURB.COM - Desafio #DailyUI

Projeto criado através do desafio #DailyUI

O desafio: "Criar uma Landing Page. Qual é o foco principal? É para um livro, um álbum, um aplicativo móvel, um produto? Considere os elementos importantes da página . Compartilhe seu design no Dribbble ou Twitter com #DailyUI"

#SOBRE O PROJETO

O Objetivo desta Landing Page é de vender um pacote em promoção composto por ida a 3 lugares paradisíacos dentro do esta do do Ceará com um preço atraente aos olhos do cliente. É necessário chamar a atenção à primeira vista do cliente de forma que o instigue a buscar mais informações e finalizar a compra deste pacote.

Por ser uma landing page, evitou-se o uso de muitos detalhes e foi priorizado atrair a atenção do cliente para a promoção.

#MARCA

A HURB (Antigo Hotel Urbano) é uma das maiores agências de viagens online. Seu produto de maior venda, são as diárias em hotéis onde o cliente pode confirmar na hora - sem a necessidade de entrar em contato com o hotel.

Além dos hotéis, também comercializam pacotes de viagens nacionais e internacionais, compostos de hospedagem, passagem aérea, translado, passeios e mais - de acordo com a opção escolhida pelo usuário no momento da compra - pelo menor preço garantido.

#USUÁRIOS

Através de pesquisas, foi identificado que no atual cenário, as pessoas buscam cada vez mais, viagens de curto tempo (de 3 a no máximo 7 dias) e que nelas, possa-se aproveitar vários lugares.

#PROJETO E SUAS DEFINIÇÕES

1 - Cores

Foram utilizadas as cores já usadas pelo site real da empresa Hurb.com

2 - Fundo

A imagem foi retirada do Google Imagens, em que um turista está descansando dentro do mar de Jericoacoara - CE

3- Fontes

A fonte usada é a mesma usada em todo o site da empresa HURB.

Gotham e suas variações "Regular, Medium e Semi Bold"

4- Imagens

Foram retiradas imagens de Fortaleza, Jeri e Canoa Quebrada no Google Imagens para fazer parte do "carrossel" na parte superior, servindo como uma "mini galeria".