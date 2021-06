Virtual Atelier

Uno spazio dinamico e avvolgente a 360°, in cui espongo mie opere di furniture design che disegno, progetto e creo in un modo nuovo e armonico. Lo spazio è organizzato per accompagnare e guidare il visitatore in un percorso visivo-sensoriale.

Immergiti nella visita virtuale del mio Atelier: clicca sulle icone per navigare tra i miei arredi e opere e per leggere i dettagli di ogni esposizione.

Visita la pagina www.mezzettidesign.com e inizia il tour....

Se desideri realizzare un virtual tour come questo, visita la pagina web dedicata:https://www.mezzettidesign.com... oppure scrivi a: daniele@mezzettidesign.com, o telefona al 339.6363496