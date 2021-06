Smart Home APP UI - monthly usage

Hey! 🙋🏻‍♀️

Here is the analytics page of the app that helps the user get a clear idea of how much electricity, water and gas etc. has been used, it is minimal yet informative.

Hope you enjoy it. 💛

Thanks for stopping by!

哈囉! 🙋🏻‍♀️

é€™æ˜¯æ™ºæ §å®¶åº­ç³»çµ±çš„ã€Œåˆ†æž/çµ±è¨ˆã€é é¢ï¼Œè®“ä½¿ç”¨è€ å¯ä»¥æ¸ æ¥šã€æ–¹ä¾¿çš„è¿½è¹¤è‡ªå·±æ¯å€‹æœˆç”¨äº†å¤šå°‘é›»ã€æ°´å’Œç“¦æ–¯ç­‰è³‡æºã€‚

å¸Œæœ›ä½ å€‘æœƒå–œæ­¡ðŸ’›