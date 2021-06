Org Chart | Организационная структура

Для корпоративного портала автопроизводителя была реализована страница орг. структуры. Основная сложность заключалась в необходимости совмещения структуры с возможностью начать личную переписку, а также чат или рассылку для группы лиц.

Organizational chart created for corporate portal.

