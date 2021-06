Smart Home APP UI - Device Control

Hey,🙋🏻‍♀️

Here is the interaction exploration for a Smart Home/Home Monitor APP concept.

Here’s is where you go when you need more detailed settings for your devices!

Hope you like it.💛

Thanks for stopping by!

哈囉🙋🏻‍♀️

é€™æ˜¯æˆ‘å°æ™ºæ §å®¶åº­ç³»çµ±äº’å‹•ä»‹é¢çš„æŽ¢ç´¢ã€‚

ç•¶ä½ éœ€è¦ç‚ºæ‚¨çš„è£ç½®é€²è¡Œæ›´è©³ç´°çš„è¨­å®šæ™‚ï¼Œé€™å°±æ˜¯ä½ æœƒçœ‹åˆ°çš„ä»‹é¢å•¦ï¼

å¸Œæœ›ä½ å€‘æœƒå–œæ­¡ðŸ’›