Portrait de Dadju

Premier portrait réalisé sur photoshop en noir et blanc. Je n'étais pas très à l'aise avec la couleur, j'ai donc préféré commencer de cette façon et avec ce style. Je faisais plus du cartoon autrefois, avec les années, je voulais évoluer et trouver mon style. J'aime faire de la reproduction et dessiner des portraits était pour moi un vrai challenge, n'ayant fait aucune école de dessin. Vous trouverez d'autres réalisations dans mon Dribbble ou vous pourrez voir ma progression.