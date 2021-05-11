كتاب "ثقافة المصمم"؛

مقتطف من الكتاب:

"جميعنا كمصممين نأمل في تطوير عملنا في مجال الفن و التصميم، لعمل ذلك نحتاج لمخزون لغوي يشمل عدد من المصطلحات الفنية تساهم في ترقية فكرنا و الازدهار به في هذا المجال الإبداعي، ففي هذا الكتاب سنتطرق إلى مجموعة من المصطلحات ستساعدك في ذلك،

تحياتي لك وقراءة ممتعة."

تصميم و تجميع: Ayoub Geek;

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