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كتاب "ثقافة المصمم"؛
مقتطف من الكتاب:
"جميعنا كمصممين نأمل في تطوير عملنا في مجال الفن و التصميم، لعمل ذلك نحتاج لمخزون لغوي يشمل عدد من المصطلحات الفنية تساهم في ترقية فكرنا و الازدهار به في هذا المجال الإبداعي، ففي هذا الكتاب سنتطرق إلى مجموعة من المصطلحات ستساعدك في ذلك،
تحياتي لك وقراءة ممتعة."
تصميم و تجميع: Ayoub Geek;
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