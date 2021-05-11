Ayoub Geek

كتاب "ثقافة المصمم"؛

Ayoub Geek
Ayoub Geek
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كتاب "ثقافة المصمم"؛ ebook book
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كتاب "ثقافة المصمم"؛
مقتطف من الكتاب:
"جميعنا كمصممين نأمل في تطوير عملنا في مجال الفن و التصميم، لعمل ذلك نحتاج لمخزون لغوي يشمل عدد من المصطلحات الفنية تساهم في ترقية فكرنا و الازدهار به في هذا المجال الإبداعي، ففي هذا الكتاب سنتطرق إلى مجموعة من المصطلحات ستساعدك في ذلك،
تحياتي لك وقراءة ممتعة."
تصميم و تجميع: Ayoub Geek;
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Posted on May 11, 2021
Ayoub Geek
Ayoub Geek

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