UI Challenge 5/12 - Site de Viagens

O UI Challenge do mês de maio foi site de viagens. Escolhi a empresa ViajaNet, trabalhando em novos elementos presentes em outros canais de comunicação, utilizando as cores e tipografia da empresa para criar uma interface mais clean e atarente.

The May Challenge UI was a travel site. I chose ViajaNet, working on new elements present in other communication channels, using the company's colors and typography to create a cleaner and more attractive interface.