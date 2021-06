Conecte is my personal project about selling and searching basic services for reparations. Besides give to the small businesses a marketplace for offer their services.

#Figma​​​ #Dribbble​​​ #Prototype​​​ #UI​​​ #Portfolio​​ #Practice​​ #Portafolio​​ #Diseño​​ #PersonalProjects​​ #ProyectoPersonal​​ #Experiencia​​ #UX​ #Personal​ #App​ #Aplicación​ #Job #Work #Services #SaS #Concepto​ #Concept​ #Blue #White​ #LightTheme​ #Light​ #Clean #Android #Design #oportunidad #HireMePleasexD!!!!