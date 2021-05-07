🔥Презентую редизайн оформления страницы на Behance.

Trending designs to inspire you
Up-and-coming designers
Work designers are riffing on
Interviews, tutorials, and more
Prompt to flex your design skills
Browse Categories
Find your dream design job
An exclusive list for contract work
Find, contact, and hire designers
The #1 job board for creatives
Board for freelance & contract work
👋Здравствуй!
Хочу представить Тебе редизайн оформления моего профиля на Behance!
📕Немного о проекте:
Меня зовут Андрей Гранков и я начинающий веб-дизайнер. Для того, чтобы делиться своими работами с миром мне нужно красивое оформление для моего профиля на Behance. Цель работы - обновить дизайн страницы и адаптировать его под все платформы.
💡Что я сделал?
Так как я сам отвечал за процесс создания у меня было много времени на размышление, создание и конечные правки. Самая главная задача, которая стояла передо мной - это разработка простого и красивого дизайна, который будет хорошо смотреться не только на пк, но и на смартфоне. С этой задачей я справился за 2 дня. Всего я сделал 2 варианта оформления. На изображении изображён 2-ой, финальный вариант. Я очень доволен своей работой, но это ещё не конец! Будет ещё большое количество вариаций оформления.
✨Спасибо Тебе за внимание! Не забудь подписаться на меня! Все ссылки на другие социальные сети находятся в профиле!