🔥Презентую редизайн оформления страницы на Behance.

👋Здравствуй!

Хочу представить Тебе редизайн оформления моего профиля на Behance!

📕Немного о проекте:

Меня зовут Андрей Гранков и я начинающий веб-дизайнер. Для того, чтобы делиться своими работами с миром мне нужно красивое оформление для моего профиля на Behance. Цель работы - обновить дизайн страницы и адаптировать его под все платформы.

💡Что я сделал?

Так как я сам отвечал за процесс создания у меня было много времени на размышление, создание и конечные правки. Самая главная задача, которая стояла передо мной - это разработка простого и красивого дизайна, который будет хорошо смотреться не только на пк, но и на смартфоне. С этой задачей я справился за 2 дня. Всего я сделал 2 варианта оформления. На изображении изображён 2-ой, финальный вариант. Я очень доволен своей работой, но это ещё не конец! Будет ещё большое количество вариаций оформления.

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